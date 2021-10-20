ДТП спричинила 46-річна водійка автомобіля Mercedes-Benz GL 350

У Калуші внаслідок ДТП до місцевої лікарні госпіталізували трьох пасажирів мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Тілесні ушкодження отримали жінки 30 та 67 років, а також трирічний хлопчик. Автобус з пасажирами перекинувся після зіткнення з Mercedes-Benz GL 350, повідомили у середу, 20 жовтня, в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

ДТП у Калуші сталося у вівторок, 19 жовтня, о 18:30 на вул. Львівській. Спричинила його місцева мешканка, 46-річна водійка автомобіля Mercedes-Benz GL 350, яка, здійснюючи маневр повороту ліворуч на другорядну дорогу, не переконалась у безпеці свого руху.

«Водійка допустила зіткнення із автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, під керуванням 33-річного водія, жителя смт. Брошнів-Осада. Після чого автомобіль під його керуванням перекинувся», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту населення.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали дві жінки 30 та 67 років, а також трирічний хлопчик. Вони були госпіталізовані до калуської центральної районної лікарні.