Про аварію поліцейським повідомив помічник машиніста поїзда

У Івано-Франківську неподалік залізничної станції «Бистриця» поїзд тяжко травмував 51-річного чоловіка, який лежав біля платформи на рейках. Внаслідок аварії він втратив обидві ноги. Чоловіка госпіталізували у реанімаційне відділення обласної лікарні, де йому зробили операцію.

Про чоловіка, якого травмував потяг у четвер, 23 грудня, повідомило «Суспільне». За словами генерального директора обласної лікарні Остапа Грищука, чоловік під час госпіталізації перебував у дуже важкому стані.

«Наразі чоловік перебуває в реанімації. Йому сформували дві кукси. Ноги він втратив вище колін, на рівні стегна. Він – важкий, поки що дихає за допомогою апарата штучної вентиляції легенів. Йому перелили багато плазми й крові. Загалом операція пройшла успішно», – повідомив Остап Грищук.

Про аварію на залізничній колії поліцейським повідомив помічник машиніста. Чоловік лежав неподалік платформи на рейках.

У коментарі ZAXID.NET прес-служба поліції Івано-Франківської області повідомила, що травмований чоловік 1970 року народження, мешканець приміського села Угорники.