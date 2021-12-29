Внаслідок пожежі у лікарні Косова постраждали дві медсестри та лікар

Померла 46-річна медсестра, яка постраждала під час пожежі внаслідок вибуху у Косівській центральній лікарні. Лікарі намагались врятувати жінку, яка отримала 90% опіків тіла, проте вона не вижила, повідомило у середу, 29 грудня, «Суспільне».

Від вибуху, який стався у лікарні Косова у вівторок, 28 грудня, загинуло троє пацієнтів. Також внаслідок пожежі постраждали дві медсестри та лікар. Їх госпіталізували в Івано-Франківську обласну лікарню. За словами лікарки відділення невідкладних станів Ольги Таркевич, 46-річна молодша медсестра Косівської лікарні перебувала у найважчому стані. «Жінку госпіталізували 29 грудня о 00:50 у відділення реанімації та одразу перевели на штучну вентиляцію легенів. У неї було 90% опіків та шок третього ступеня. Шанси на життя пацієнтки були мінімальні», – розповіла Ольга Таркевич.

У лікарні повідомили, що жінка померла у середу, 29 грудня, приблизно о 20:00. Іншу постраждалу – 59-річну медсестру, яка отримала 60% опіків, санітарним літаком ДСНС доправили з Івано-Франківська до Києва в опіковий центр. Життю лікаря, який найменше постраждав від вибуху, нічого не загрожує. За словами медиків він перебуває у стабільному стані.

Івано-Франківська обласна адміністрація оголосила 30 грудня днем жалоби за загиблими внаслідок вибуху у Косівській лікарні.

Нагадаємо, що 28 грудня о 21:22 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі чотириповерхової будівлі Косівської ЦРЛ.

ДСНС назвала попередню причину пожежі в реанімаційному відділенні лікарні Косова внаслідок якого загинуло троє людей. У приміщенні, яке було перенасичене киснем запалили свічку за померлим пацієнтом від Сovid-19.