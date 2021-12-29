Слідчі розпочали розслідування за фактом порушення вимог пожежної безпеки

ДСНС назвала попередню причину пожежі в реанімаційному відділенні лікарні Косова внаслідок якого загинуло троє людей. У приміщенні, яке було перенасичене киснем запалили свічку за померлим пацієнтом від Сovid-19, повідомила у середу, 29 грудня, прес-служба ДСНС.

За версією рятувальників, необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки медперсоналом лікарні в Косові стало причиною пожежі у вівторок, 28 грудня.

«В реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем. Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від covid-19, один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети. Внаслідок пожежі загинуло троє людей.

Наразі лікарі борються за життя ще трьох людей, які отримали опіки. Йдеться про одного лікаря і двох медсестер Косівської лікарні. Одну з постраждалих, 59-річну жінку, яка отримала 60% опіків, санітарним літаком ДСНС доправили з Івано-Франківська до Києва. Літак рятувальників приземлився на київському аеродромі о 17:37 середи, 29 грудня, звідки жінку відвезли в опіковий центр.

Слідчі розпочали розслідування за фактом порушення вимог пожежної безпеки, внаслідок якої загинули і постраждали люди за ч. 2 ст. 270 КК України.

Додамо, що у вівторок, 28 грудня, у палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух і пожежа, внаслідок чого загинули троє людей. До місця виклику негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття рятувальників площа пожежі орієнтовно складала 55 м кв. О 21:42 пожежу локалізовано, а о 22:00 – ліквідовано. До прибуття перших підрозділів рятувальників, персонал лікарні евакуював 12 хворих.