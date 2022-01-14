Загалом внаслідок пожежі в лікарні померло п'ятеро людей

У Києві в опіковому центрі померла 58-річна Світлана Ватаманюк, яка постраждала під час пожежі в лікарні у місті Косів. Внаслідок пожежі, яка сталась 28 грудня, медсестра отримала 60% опіків тіла. Щоб врятувати жінку, її літаком перевезли до Києва. Загалом внаслідок пожежі в лікарні померло п'ятеро людей, серед яких троє пацієнтів та двоє медпрацівників. Ще один лікар, який також постраждав від пожежі, перебуває в лікарні.

Про смерть медсестри Світлани Ватаманюк «Суспільному» повідомила волонтерка громадської організації «Гуцульські волонтери» Юлія Таринська. За її словами, жінка померла о 5:00 у п'ятницю,14 січня.

До опікового центру у Києві 58-річну медсестру госпіталізували 29 грудня. Увесь час лікарі боролися за її життя. Під час пожежі вона отримала 60% опіків тіла.

Світлана Ватаманюк була однією з трьох медичних працівників, які постраждали внаслідок пожежі. Разом з нею до лікарні госпіталізували 46-річну молодшу медичну сестру, у якої було 90 % опіків тіла. Жінка померла 29 грудня, на наступний день після пожежі. Ще в лікарні знаходиться лікар, якому планують пересаджувати шкіру, він постраждав найменше. Також під час пожежі загинуло троє пацієнтів косівської лікарні.

Додамо, що ДСНС назвала попередню причину пожежі в реанімаційному відділенні лікарні Косова внаслідок якого загинуло троє людей. У приміщенні, яке було перенасичене киснем запалили свічку за померлим пацієнтом від Сovid-19.

Керівництво лікарні порахувало суму збитків від вибуху. За словами директора лікарні Дмитра Микитюка, потрібно близько 7,5 млн грн, щоб відновити роботу лікарні.