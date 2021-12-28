У Косівській лікарні горіла реанімація

У вівторок, 28 грудня, у палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух внаслідок якого загинули двоє людей. Про це пізно ввечері повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

У відомстві зазначили, що на місці працюють рятувальники, 8 бригад екстреної медичної допомоги та представники регіонального департаменту охорони здоров'я.

Наразі, обставини події з'ясовуються та уточнюються.

Як повідомляють в обласній ДСНС, 28 грудня о 21:22 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі чотириповерхової будівлі Косівської ЦРЛ.

До місця виклику негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття рятувальників площа пожежі орієнтовно складала 55 м кв. О 21:42 пожежу локалізовано, а о 22:00 – ліквідовано. До прибуття перших підрозділів рятувальників, персонал лікарні евакуював 12 хворих.

На місці пожежі виявлено тіла двох загиблих осіб (хворі), ще трьох пацієнтів врятували.

Місцевий мешканець Віталій Мацьоцький на своїй сторінці опублікував відео з Косівської лікарні після вибуху.

«До гасіння залучено 33 осіб та 9 од. техніки», – повідомили рятувальники.

На місце пожежі прибула голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Онищук, яка уточнила, що в пожежі загинуло троє людей.

Трьох пацієнтів, яких врятували, направили в обласну лікарню для надання необхідної допомоги.

Прес-служба поліції Івано-Франківської області повідомила, що на місці вибуху поліцейські забезпечують охорону порядку та встановлюють обставини і причини пожежі.

«Попередньо встановлено, що троє осіб загинули під час пожежі, ще одна особа померла від коронавірусної хвороби. Усі загиблі були пацієнтами лікарні», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.