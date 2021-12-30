Відновити роботу лікарні планують до кінця січня 2022 року

Керівництво лікарні у Косові порахувало суму збитків від вибуху, який стався у реанімаційному відділенні й внаслідок якого померло четверо людей. За словами директора лікарні Дмитра Микитюка, потрібно близько 7,5 млн грн, щоб відновити роботу лікарні, повідомило у четвер, 30 грудня, «Суспільне».

Директор Косівської центральної районної лікарні Дмитро Микитюк озвучив суму збитків від вибуху, внаслідок якого померли троє пацієнтів та одна медсестра.

«Ми склали акти обстеження. Згоріло обладнання на суму 2 млн 300 тис. грн, але це – за тими цінами, за якими ми закуповували устаткування у попередні роки. Тут не врахована інфляція. Ми склали список необхідного обладнання. Це – десь 5 млн грн. Кошторис на відновлення робіт орієнтовно складатиме 2,5 млн», – розповів Дмитро Микитюк.

За словами директора лікарні, приміщення планують відремонтувати впродовж січня 2022 року. Наразі жителів Косівської громади, які потребуватимуть стаціонарного лікування, госпіталізовуватимуть у лікарні Верховини та Коломиї.

Нагадаємо, що 28 грудня о 21:22 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі чотириповерхової будівлі Косівської ЦРЛ. Внаслідок пожежі на місці загинуло троє пацієнтів. Також постраждали дві медсестри та лікар. Їх госпіталізували в Івано-Франківську обласну лікарню. 29 грудня 46-річна медсестра померла, а 59-річну жінку літаком доправили у київський опіковий центр.

ДСНС назвала попередню причину пожежі в реанімаційному відділенні лікарні Косова внаслідок якого загинуло троє людей. У приміщенні, яке було перенасичене киснем запалили свічку за померлим пацієнтом від Сovid-19.