Пошуки ускладнювала стрімка підводна течія річки Стир

У річці Стир на Рівненщині втопились двоє дівчат. Обоє в той день випасали худобу і в якийсь момент зайшли в водойму. Раптово одна з дівчат почала тонути, імовірно, через стрімку течію. Подруга намагалась її врятувати, але в результаті потонула сама. Тіло однієї дівчинки знайшли того ж дня місцеві мешканці, а тіло іншої шукали протягом доби.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, нещасний випадок стався близько 16:30 в суботу, 2 липня, в селі Бабка Вараського району. До правоохоронців звернулась 32-річна жінка, яка повідомила, що її донька пішла купатись на річку з подругою і не повернулась.

«Поліцейські встановили, що дівчата погнали на випас худобу. Зі слів свідків, зайшли у річку, та попри зауваження, продовжували бродити по воді. Раптово одна із них почала тонути, інша намагалась її витягнути. На допомогу дівчатам кинувся і 16-річний місцевий житель. Однак врятувати їх не вдалось», – йдеться у повідомленні.

Тіло загиблої 13-річної дівчинки знайшли у той же день місцеві мешканці та самотужки підняли на берег. Тіло ще однієї загиблої 12-річної дівчинки шукали значно довше, за допомогою місцеві мешканці звернулись до рятувальників.

«Пошуки дівчинки 2010 року народження тривали впродовж цілого дня 3 липня і тіло було виявлено лише увечері. Значно ускладнювало пошуки стрімка підводна течія та значний радіус пошуків», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС області. Зазначається, що її знайшли аж за 500 метрів від місця утоплення.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 ККУ (вбивство) з приміткою «нещасний випадок».

З початку року на водоймах Рівненщини потонули 18 людей, з них троє – діти. Рятувальники закликають бути обережними під час відпочинку на воді, не плавати в стані алкогольного сп'яніння та не відпускати дітей купатись без супроводу дорослих.