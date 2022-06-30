У Рівному внаслідок падіння з дев'ятого поверху загинув 32-річний чоловік. Відомо, що він залишив передсмертну записку. Деталі інциденту з'ясовують слідчі.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, нещасний випадок стався близько 17:00 на вулиці Романа Шухевича у Рівному. До поліції надійшло повідомлення, що з вікна будинку випав чоловік.

«На місці події поліцейські встановили, що 32-річний рівнянин вистрибнув із вікна дев’ятого поверху. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події: медики констатували його смерть», – йдеться у повідомленні.

Загиблий залишив передсмертну записку. На момент події у квартирі перебувала дружина, вона повідомила, що коли повернулася з роботи, чоловік був напідпитку.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (вбивство) з приміткою «нещасний випадок».