Вдома у чоловіка знайшли патрони та ручну гранату Ф-1

У 35-річного мешканця Рівненщини, який в травні цього року кинув гранату в двоюрідну сестру та її доньку, виявили психічну хворобу. Згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік не може усвідомлювати своїх дій. Тож слідчі пропонуватимуть відправити його до спецзакладу з суворим наглядом.

Про результати експертизи стало відомо в п'ятницю, 19 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Слідством встановлено, що ввечері 23 травня між братом, мешканцем села Олександрія, та його двоюрідною сестрою зі Здолбунова виник побутовий конфлікт. Після сварки 28-річна жінка зі своєю донькою вийшла на вулицю, а чоловік вибіг за ними і кинув у їхньому напрямку наступальну осколкову ручну гранату РГД-5, яка, здетонувавши, спричинила тілесні ушкодження для потерпілих.

«28-річна жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді вибухової рани ділянки плечового суглобу та скроневої ділянки, а 11-річна дівчинка – осколкове поранення руки», – уточнюють в прес-службі поліції.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 115 ККУ (замах на вбивство двох осіб). Крім того, під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого поліцейські знайшли патрони та ручну гранату Ф-1, які придатні до стрільби. За це йому інкримінували також порушення ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).

Чоловіка відправили під варту на 60 днів без права внесення застави. За скоєне йому загрожувало навіть довічне. Втім, під час розслідування виявилось, що підозрюваний неосудний.

«Судово-психіатричний експерт дійшов висновку, що чоловік на час вчинення злочинів і дотепер страждає на хронічне психічне захворювання, не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, а відтак потребує ізоляції від суспільства та госпіталізації до спеціального закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом», – йдеться у повідомленні.

Тепер рішення щодо неосудності підозрюваного прийматиме суд.