Auroom ввела в експлуатацію два житлові комплекси у Львові – Auroom Spark на вул. Навроцького, 4 та Auroom Sunrise на вул. Пимоненка, 5. З цієї нагоди для майбутніх мешканців цих ЖК будівельна компанія влаштувала спільний пікнік-знайомство з сусідами.

«Будівельна компанія Auroom будує оселі, що «відчувають» своїх власників сповна, не змінюючи ритму життя, а стаючи його частиною», – зазначила Наталія Лесько, керівниця відділу продажу будівельної компанії Auroom.

Свято для майбутніх мешканців будівельна компанія влаштувала на території житлового комплексу Auroom Spark. Подія відбулася у форматі затишного пікніка з барбекю, аніматорами, дитячими зонами, частуваннями та приємною атмосферою.

«Все дуже прекрасно, ми познайомилися з сусідами на поверх нижче, дуже приємні люди. Захід дуже гарний. Придбали квартиру для дочки, сподіваємося, що вона там буде жити довго і щасливо», – поділилася враженнями клієнтка компанії Auroom Неоніла Іськов.

«Цікаво, можна познайомитися з сусідами, побачити будинок, подивитися, як все тут. Це така турбота з боку забудовника. Все подобається», – додав власник квартири ЖК Auroom Spark Роман Михальчук.

Житловий комплекс Auroom Spark розташований на вулиці Навроцького, 4. Це ЖК каскадного типу і має від 6 до 9 поверхів. Тут є підземний паркінг, сучасні дитячі майданчики, комерційні приміщення, а вхідні групи дивують мистецькими рішеннями.

А вже з 1 вересня тут запрацює ще й приватна школа.

«Приміщення дуже хороше для школи: світле, великі вікна, багато простору і безпечна територія. У нас школа двомовна: українська та англійська мови навчання. Ми навчаємо за двома програмами: НУШ та Cambridge, ми маємо сертифікацію», – розповіла засновниця мережі шкіл О2 Ольга Дмитрів.

За 10 років компанія Auroom збудувала понад 100 000 квадратних метрів житла – це майже 3 000 квартир, у яких уже вирує життя. У процесі будівництва – ще 10 житлових комплексів, квартири в яких очікують на своїх щасливих власників.