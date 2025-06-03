Адвокат звільненого за домагання Йосипа Лося клопотав про його присутність на судовому засіданні
Новини Львова від ZAXID.NET за 3 червня
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У вівторок, 3 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Знову не з'явився. Галицький райсуд Львова вдруге оголосив перерву у справі Йосипа Лося.
- Покинуту автівку забере евакуатор. У кожному районі міста таких машин виявили по декілька десятків.
- «Тиждень здоров'я» стартував у Львові. Кампанія триватиме до 7 червня.
- Простір для міських подій. На місці згорілого кінотеатру «Дзвін» облаштують освітньо-культурну локацію
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