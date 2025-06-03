У вівторок, 3 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Знову не з'явився. Галицький райсуд Львова вдруге оголосив перерву у справі Йосипа Лося. Покинуту автівку забере евакуатор. У кожному районі міста таких машин виявили по декілька десятків. «Тиждень здоров'я» стартував у Львові. Кампанія триватиме до 7 червня. Простір для міських подій. На місці згорілого кінотеатру «Дзвін» облаштують освітньо-культурну локацію

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter