Йдеться про будівлю на вул. Воїнів УПА, 13 у Жовкві

Господарський суд Львівської області повернув у комунальну власність Львівської обласної ради будинку товариства «Сокіл» у Жовкві. Про це у вівторок, 3 червня, повідомила пресслужба ЛОР.

Йдеться про будівлю площею понад 700 м2 на вул. Воїнів УПА, 13 у Жовкві, збудована наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття для польського спортивного товариства «Сокіл». Після Другої світової війни і до відновлення незалежності України це приміщення використовували як клуб військового гарнізону радянської армії, а згодом – як Будинок офіцерів.

1994 року постановою уряду цю будівлю передали з державної до спільної власності громад області. Однак речові права на неї зареєструвала Жовківська районна рада. А після децентралізації будівля перейшла до Львівської районної ради як правонаступниці Жовківської РА.

3 червня Господарський суд задовольнив позов прокуратури і повернув будинок у власність Львівської облради. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

«Багато років історична споруда у центрі міста простоювала і поволі занепадала. Аж до того моменту, коли, на так і не зареєстроване ніким до кінця майно звернула увагу Львівська обласна прокуратура. Сьогодні маємо цілком логічне рішення суду. Після завершення терміну, наданого законом на оскарження, це рішення може стати підставою для оформлення права власності управління майном обласної ради на цей об’єкт», – розповів в. о. керуючого справами та головний юрист Львівської обласної ради Ярослав Гасяк.

У ЛОР додали, що після повернення в комунальну власність будинок «Сокола» планують використовувати як молодіжно-культурний та ветеранський центри. Тут також можуть розміститися офіси спортивних і громадських організацій.