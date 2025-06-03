Зрадником виявився 32-річний співробітник будівельної компанії

Служба безпеки України повідомила у вівторок, 3 червня, про затримання російського агента, який влаштувався на будівництво командних пунктів ЗСУ, щоб наводити на них російські ракети.

Зрадником виявився 32-річний співробітник будівельної компанії, яка зводить запасні командні пункти для оборонців Харкова. За матеріалами справи, він влаштувався до цієї фірми, щоб коригувати ракетно-бомбові атаки росіян по новозбудованих об’єктах ЗСУ. Чоловік дізнавався координати цих локацій, коли встановлював вентиляційні системи для підземних укриттів. Також він інформував ворога про інженерні особливості потенційних цілей.



«Кіберфахівці СБУ викрили і задокументували контакти зрадника з окупантами, а на фінальному етапі операції затримали його за місцем проживання. Одночасно Служба безпеки провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони», – йдеться у повідомленні.



Слідчі встановили, як зловмисник фіксував рух бронетехніки українських військ у напрямку передової. Приховані відеозйомки він робив на камеру телефона, коли повертався додому після робочої зміни.



На підставі зібраних доказів СБУ повідомила агенту про підозру, він перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 3 червня Служба безпеки України також затримала у штурмовій бригаді Національної гвардії російського шпигуна, який коригував удари по своєму підрозділу, перебуваючи на посаді командира взводу.