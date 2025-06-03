250 народних депутатів підтримали законопроєкт про створення двох спецадмінсудів

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13302 щодо утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду в Києві, що матимуть юрисдикцію по всій країні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у вівторок, 3 червня.

За це рішення проголосували 250 народних депутатів. Ініціатором законопроєкту став президент Володимир Зеленський, раніше його підтримала Вища рада правосуддя. Кабінет міністрів та судова адміністрація зобов’язані забезпечити роботу нових судів.

У пояснювальній записці ідеться, що утворення нових судів дасть змогу підвищити ефективність захисту прав, свобод та інтересів громадян у справах проти державних органів.

Зокрема, у Спеціалізованому окружному адмінсуді можна буде оскаржувати призначення голів міністерств, керівників усіх антикорупційних органів, прокурорів Державного бюро розслідувань, а також будь-які укази центральної влади. Проте це не стосується указів президента. Оскарження указів президента залишається виключною компетенцією Верховного суду.

Нагадаємо, 26 лютого 2025 року Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт № 12368-1 про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду і Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, які сформують замість ліквідованого Окружного адмінсуду Києва. Зазначалось, що Вища кваліфкомісія суддів України має оголосити конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності законом.

13 грудня 2022 року Верховна Рада проголосувала за ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду міста Києва. Очільника суду Павла Вовка та його колег, зокрема, звинувачували в організації перешкоджання діяльності судових органів влади та втручання в їхню діяльність. Увечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав цей закон.