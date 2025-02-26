Верховна Рада України у середу, 26 лютого, у другому читанні підтримала законопроєкт № 12368-1 про створення Вищого адміністративного суду. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За створення Вищого адміністративного суду проголосували 234 депутати. Його створення є однією з вимог Міжнародного валютного фонду, за виконання якого Україна отримує фінансування.

Підтриманий законопроєкт передбачає створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду і Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду до вищих спеціалізованих судів.

«Вища кваліфікаційна комісія суддів України має оголосити конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності законом. Конкурси мають враховувати особливості, визначені законопроєктом, із залученням Експертної ради (протягом трьох років)», – розповів Железняк.

Відзначимо, що в адміністративному суді можна буде оскаржувати призначення голів міністерств, керівників усіх антикорупційних органів, прокурорів Державного бюро розслідувань, а також будь-які укази центральної влади. Проте це не стосується указів президента.

Раніше повідомляли, що 48-річний Ярослав Головачов за законом мав би бути на посаді голови Київського апеляційного суду лише 2 терміни по три роки кожен, однак він працює уже майже 10 років.