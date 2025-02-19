Головачов працює в судовій системі уже 25 років

48-річний Ярослав Головачов за законом мав би бути на посаді голови Київського апеляційного суду лише 2 терміни по три роки кожен, однак він працює уже майже 10 років. Про це з’ясували журналісти hromadske під час розслідування.

Як пишуть журналісти, Головачов за законом мав закінчити працювати на цій посаді ще у 2021 році. Однак у вересні 2024 року закінчився вже його третій термін, наразі він досі перебуває на посаді.

Голова правління «Фундації DEJURE» Михайло Жернаков зазначив, що таку схему називають судовою мафією.

«Це стандартна схема голів судів і взагалі суддів старої суддівської корпорації. Те, що називається судовою мафією. Це влада, це гроші, це вплив, це також зв’язок суду з політичною владою і це політичний канал, через який влада командує суддями найчастіше», – розповів він.

Відомо, що аудит Рахункової палати 2020 року визначив, що під керівництвом Головачова суд допустив низку порушень:

неефективно використав 2 млн грн на обладнання, яке не ввели в експлуатацію,

запланував 11 млн грн необґрунтованих видатків,

витратив понад 6 млн грн на ремонт приміщень, які навіть не перебували на балансі установи,

приміщення суду не відповідає базовим вимогам законодавства та державних будівельних норм щодо облаштування залів засідань, нарадчих кімнат та приміщень для учасників процесу.

Головачов працює в судовій системі уже 25 років.

«Попри виявлені порушення, він продовжує активну діяльність: у жовтні 2024 року блокував розгляд ВАКС апеляції у справі керівниці Хмельницької МСЕК, у листопаді їздив з візитом до Німеччини, а в грудні брав участь у заходах Вищої ради правосуддя», – додали журналісти hromadske.

Крім цього, журналісти з’ясували, що Головачов та його родина безоплатно користуються елітною нерухомістю, записаною на тестя та тещу.

Його родина мешкає в маєтку площею 220 м2 із ділянкою 12 соток у селі Северинівка під Києвом, вартістю близько 700 тис. доларів. Також вони мають доступ до квартири площею 118 м2 у ЖК «Новопечерські Липки», ринкова вартість якої становить 12,5 млн грн. Уся сімʼя прописана уже в іншій квартирі площею 120 м2 у ЖК «Централ Парк», вартість якої може сягати до 650 тис. доларів.

«Тесть також надав у користування Ярославу Головачову Mercedes-Benz GLS 400 2020 року випуску вартістю 80 тис. доларів. У 2020 році він також подарував квартиру на 100 м2 сину голови суду Мирону Головачову. У безоплатному користуванні родини, крім всього іншого, є ще квартира тещі Лілеї Керничної на 47 м2 у «Французькому кварталі», - зазначають у розслідування.

Інфографіка hromadske, майно, яке належить родині Ярослава Головачова

При цьому офіційні доходи родини тестя та тещі у 2020 році становили близько 2 млн грн на рік.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя 27 січня відмовилась відсторонити підозрюваного у державній зраді суддю Господарського суду Києва Анатолія Івченка. Клопотання про відсторонення подав заступник генпрокурора, однак члени ВРП висловились проти.