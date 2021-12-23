Андріана Сушко нещодавно була обрана заступницею голови Закарпатської облради

Фракція партії «За майбутнє» у Закарпатській обласній раді розпочала процедуру відкликання депутатки Андріани Сушко, яка нещодавно була обрана заступницею голови облради. Про плани відкликання депутатки оголосив голова фракції «За майбутнє» Олександр Ледида під час сесії у п’ятницю, 23 грудня.

Олександр Ледида у своєму виступі зазначив, що матеріали щодо відкликання Андріани Сушко уже направлені в територіальну виборчу комісію. Про причини такого рішення депутат нічого не сказав. Проте відомо, що останнім часом Андріана Сушко голосувала всупереч із колегами зі своєї фракції. Зокрема, «За майбутнє» не підтримувала призначення нового голови Закарпатської обласної ради Володимира Чубірка, натомість Андріана Сушко голосувала «за».

«Інформую депутатів про те, що 14 грудня 2021 року відбулися загальні збори обласної організації політичної партії «За майбутнє», де було прийняте рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутати Закарпатської облради 8-го скликання Сушко Андріани. Матеріали засідання направлені в обласну територіальну виборчу комісію та у вищий керівний орган партії»,– зазначив Олександр Ледида.

Зазначимо, всього у Закарпатській обласній раді є 64 депутати, вона об'єднує 8 депутатських фракцій. У «За майбутнє» – 6 депутатів.

Нагадаємо, 2 грудня закарпатські депутати з другої спроби проголосували за призначення 38-річної Андріани Сушко («За майбутнє») заступницею голови облради Володимира Чубірка («Рідне Закарпаття»). Тоді у залі лунали суперечки щодо доцільності та законності такого рішення. Зокрема, фракції«КМКС» та «За майбутнє» не голосували за проект рішення щодо обрання Андріани Сушко заступницею голови облради.

Як відомо, Андріана Сушко із 2006 по 2010 рік працювала на податковим інспектором Державної податкової інспекції Ужгорода, з листопада 2010 року очолювала управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради. Депутат Ужгородської міської ради VIІ скликання («Батьківщина»), у листопаді 2015 року була обрана на посаду секретаря Ужгородської міської ради. У 2019 році на платній основі працювала помічником народного депутата Віктора Балоги («Єдиний центр»). На місцевих виборах 2020 року була обрана депутатом Закарпатської обласної ради від партії «За майбутнє».