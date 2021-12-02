Андріану Сушко обрали заступницею голови облради з другої спроби

Депутати Закарпатської обласної ради з другої спроби проголосували за призначення 38-річної Андріани Сушко («За майбутнє») заступницею голови облради Володимира Чубірка («Рідне Закарпаття»). Голосування відбулося ввечері четверга, 2 грудня, під час позачергової сесії. Кількома годинами раніше за це рішення було недостатньо голосів депутатів.

Закарпатські депутати спочатку прийняли рішення про структуру і чисельність виконавчого апарату ради, згідно з яким збільшили штат апарату із 46 до 56 осіб, а також ввели посаду ще одну заступника голови обласної ради. У залі лунали суперечки щодо доцільності та законності такого рішення. Зокрема, фракції«КМКС» та «За майбутнє» заявили, що голосувати за цей проект не будуть.

Відтак, під час процедури таємного голосування за кандидатуру Андріани Сушко на посаду заступника голови Закарпатської облради «за» проголосували тільки 32 депутати і рішення, відповідно, не було прийняте.

Після провалу голосування за кандидатуру заступника голови облради депутати пішли на перерву, а коли повернулися до зали засідань, вирішили виключити з порядку денного всі не розглянуті проекти рішень і закрити сесію. Також депутати зібрали 33 підписи з вимогою про скликання позачергової сесії Закарпатської обласної ради і через деякий час повернулися до зали. У порядок денний позачергової сесії включили питання про обрання додаткового заступника голови облради, проект рішення про зміни до бюджету, а також проекти рішень про склад депутатських комісій.

У результаті голосування за кандидатуру Андріани Сушко на посаду заступника голови Закарпатської облради проголосували 35 депутатів. Також пізніше депутати схвалили проекти рішень щодо присвоєння їй відповідного рангу та визначення зарплати.

Нагадаємо, 25 листопада закарпатські депутати після кількох безрезультатних спроб провести голосування, обрали головою Закарпатської обласної ради представника партії «Рідне Закарпаття» Володимира Чубірка. На цьому ж засіданні проголосували і за кандидатури заступників: першим заступником голови Закарпатської обласної ради став Андрій Шекета («Батьківщина»), заступником – Василь Дем'янчук («Європейська солідарність»).

Андріана Сушко із 2006 по 2010 рік працювала на податковим інспектором Державної податкової інспекції Ужгорода, з листопада 2010 року очолювала управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради. Депутат Ужгородської міської ради VIІ скликання («Батьківщина»), у листопаді 2015 року була обрана на посаду секретаря Ужгородської міської ради. У 2019 році на платній основі працювала помічником народного депутата Віктора Балоги («Єдиний центр»). На місцевих виборах 2020 року була обрана депутатом Закарпатської обласної ради від партії «За майбутнє».