Майно ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» – українського інформаційно-розважального телеканалу «4 канал», який належав підозрюваному у держзраді народному депутату Олексію Ковальову, АРМА передало у розпорядження Державного агентства з питань кіно.

У Держкіно повідомили, що таким чином де-юре завершено законну процедуру конфіскації активу та передачі його на потреби держави.

«Остаточна передача активу та майна зрадника у розпорядження держави є важливим свідченням невідворотності покарання за державну зраду та подією, яка ще на крок наближує Україну до перемоги», – йдеться у повідомленні Державного агентства.

Зазначимо, що нардепа-колаборанта Олексія Ковальова підозрюють у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) та пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), Йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, у квітні 2022 року працівники ДБР відкрили кримінальне провадження щодо народного депутата, який після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово захопленій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. На початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупантами «уряді Херсонської області». Пізніше суд арештував майно депутата, зокрема і майно ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» – український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал». На початку серпня ДБР провело обшуки у київському офісі телеканалу «4 канал». 15 липня суд обрав Ковальову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, його оголосили в розшук. 18 серпня телеканал нардепа-колаборанта передали АРМА.