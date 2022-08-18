В управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів (АРМА) передали «4 канал» народного депутата-колаборанта Олексія Ковальова, повідомило в четвер, 18 серпня, Державне бюро розслідувань (ДБР).

«Спільними зусиллями Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора у стислі строки вдалося встановити та ініціювати передачу до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майно народного депутата України Олексія Ковальова», – йдеться в повідомленні.

Загальна вартість цієї власності становить понад 18,5 млн гривень. В управління АРМА телеканал передали в середу, 17 серпня.

Нагадаємо, Олексій Ковальов, який потрапив до Верховної Ради як мажоритарник від «Слуги народу», на початку повномасштабної війни втік на окуповану Херсонщину. Спершу депутат заявляв, що захищає від окупантів свій бізнес і з загарбниками не співпрацює, але в його однопартійців виникли сумніви щодо цих заяв і зі «Слуги народу» його виключили. У червні Ковальов фактично зізнався в колабораціонізмі, після чого навіть отримав посадув окупаційному уряді Херсонської області.

6 липня українські правоохоронці заочно повідомили Ковальову про підозру в державній зраді, а 16 липня суд арештував його майно для подальшої передачі державі.

Ковальов купив «4 канал» наприкінці 2021 року. Купівлю телеканалу він задекларував як подарунок батьків.