Народний депутат України Олексій Ковальов перейшов на бік росіян і співпрацює з ними на окупованій Херсонщині

Народному депутату-колаборанту Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР).

Депутата-зрадника оголосили в розшук. У разі затримання йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд наклав арешт на корпоративні права підприємств нардепа. Їхня загальна вартість становить майже 5 млн гривень. Також заарештовано грошові кошти, розміщені на його банківських рахунках.

Як інформував ZAXID.NET, депутату Верховної Ради Олексію Ковальову 6 липня висунули підозру в державній зраді.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії і окупації Херсонської області, Ковальов поїхав в захоплений регіон нібито для роботи з виборцями.

Однак пізніше на своїй сторінці нардеп оприлюднив план повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонської області в економічну модель Росії. Потім стало відомо, що окупанти призначили Ковальова на псевдопосаду «заступника глави уряду Херсонської області».

22 червня стало відомо, що невідомі підірвали автомобіль Ковальова на Херсонщині, але він вижив. 30 червня зрадник записав відео з лікарні, в якому звинуватив українські спецслужби у диверсії.

Ковальов потрапив до Верховної Ради як мажоритарник від партії «Слуга народу». Після втечі Ковальова на Херсонщину, звідки він походить, однопартійці запідозрили його в державній зраді і виключили з партії. Водночас депутатського мандата його досі не позбавили.