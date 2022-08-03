У студії «4 каналу» (фото 2019 року)

У середу, 3 серпня, співробітники ДБР провели обшуки у приміщенні телеканалу «4 канал», який належить народному депутату Олексію Ковальову. Нардепа від «Слуги народу» підозрюють у державній зраді та пособництві Росії.

«Працівники ДБР проводять одночасні обшуки у приміщенні телеканалу «4 канал», який належить підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору. Також слідчі дії проходили у його помічника та службових осіб телеканалу», – повідомили в Державному бюро розслідувань.

В ДБР розповіли, що, згідно з ухвалою слідчого судді, управління корпоративними правами «4 каналу» передано в Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Зазначається, що в липні суд арештував майно 33-річного Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн грн.

«Однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» – український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал». Депутата оголошено в розшук», – розповіли в ДБР.

Також слідчі дії проходили у помічника Ковальова та службових осіб «4 каналу»

Нагадаємо, у квітні 2022 року було відкрито кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупантами «уряді Херсонської області». 6 липня 2022 року йому було висунено звинувачення. А 15 липня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Наразі нардепа оголошено в розшук.

Депутат від «Слуги народу» Олексій Ковальов став власником ТОВ ТРК «Інтеррадіо», якому належав канал, у грудні 2021 року. Частка власності Ковальова становить 100%. Він вніс до статутного фонду 4,3 млн грн. Бенефіціарними власниками вказані Іван та Наталія Ковальови,— ймовірно, батьки політика.

«4 канал» — український інформаційно-розважальний телеканал. Веде мовлення у форматі високої чіткості (HD). З 24 лютого 2022 року телеканал цілодобово транслює інформаційний марафон «Єдині новини» з власним логотипом. 23 квітня 2022 року мовлення телеканалу було тимчасово припинено. Згодом співробітники «4 каналу» опублікували спільну заяву із критикою власника і проханням «не ототожнювати працівників „4 каналу“ з поведінкою Ковальова». У відповідь на це Ковальов обіцяв провести кадрові зміни на каналі, бо «не особливо задоволений роботою журналістів».