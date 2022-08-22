Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання про арешт 1,57 мільйона доларів і 1,3 мільйона грн, які були вилучені під час обшуку квартири, якою користується екс-нардеп Микола Мартиненко.

«Вищий антикорсуд задовольнив клопотання НАБУ та арештував 1,57 млн доларів та 1,3 млн грн, вилучені під час обшуку квартири, якою користується екс-нардеп Микола Мартиненко», – йдеться у повідомленні ГО «Центр протидії корупції».

Також арешт активів колишнього народного депутата «Укрінформу» підтвердили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними САП, Миколі Мартиненку та Валерію Василькову інкримінується заволодіння коштами ДП НАЕК «Енергоатом» при укладенні та виконанні контрактів на постачання обладнання для цього підприємства від чеської компанії Skoda JS та укладенні й виконанні контракту між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6,4 млн грн.

Екс-депутата від «Народного фронту» Миколу Мартиненка затримали у квітні 2017 року у Києві. Пізніше у прокуратурі пояснили, що його затримали через розтрату 17 млн доларів. У жовтні 2017 року НАБУ повідомила екс-нардепові Мартиненку про підозру в заволодінні майном «Енергоатому». У травні 2018 року йому вручили обвинувальний акт. А у жовтні 2018 року Шевченківський райсуд Києва розпочав розгляд справи щодо екс-депутата Миколи Мартиненка. Окрім Мартиненка у справі проходять ще п’ятеро обвинувачених: Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило та Валерій Васильков, які є посадовцями «Нафтогаз України», «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії», «СхідГЗК» та «Ядерного палива». Пізніше Шевченківський райсуд Києва передав цю справу до ВАКС.

У червні 2020 року Мартиненка засудили до ув’язнення у Швейцарії. Його визнали винним у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему «в складі злочинного угруповання».

Микола Мартиненко був депутатом кількох скликань Верховної Ради у період з 1998 до 2016 років від різних партій, зокрема, від «Нашої України», «Батьківщини» і «Народного фронту». У 2016 році після того, як українські правоохоронні органи відкрили проти Мартиненка кримінальне провадження, він склав депутатські повноваження.