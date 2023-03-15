Верховний Суд Британії виніс рішення на користь України у справі про «борг Януковича» на 3 млрд доларів. Про це повідомляє «Економічна правда».

Судді вирішили, що Україні має бути дозволено захищати позов щодо примусу та погроз Росії застосувати силу, які РФ чинила ще у 2013 році, щоб примусити Україну випустити ці єврооблігації.. Заперечення України про те, що облігації були випущені з порушенням українського законодавства, зокрема в обхід бюджетних обмежень встановленої стелі державного боргу, були відкинуті.

Тепер Україна зможе захищати вимогу про виплату сум за облігаціями в судовому процесі у Високому суді Лондона. Це означає, що до фінального рішення суду Україна не повинна сплачувати виплати за боргом. Також рішення дозволяє Україні стверджувати, що облігації, продані у 2013 році за часів правління Януковича, були частиною незаконної політичної та військової агресії з боку Москви.

Ще у грудні 2013 року президент Росії Владімір Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів. Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.

У жовтні 2015 року, після переговорів, власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро погодилися на їх реструктуризацію. Україна не отримала згоди від Росії щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів з терміном погашення 20 грудня 2015 року. У грудні 2015 року Кабінет міністрів ввів мораторій на виплату 3 млрд доларів за єврооблігаціями.

У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу, а у травні Україна подала документи для свого захисту в рамках цього судового процесу. У своїх запереченнях українська сторона вказала, що угода про запозичення, укладена в грудні 2013 року, є недійсною і не підлягає примусовому виконанню після низки причин.