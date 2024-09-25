Активи «Моршинської» перебувають під арештом з 2022 року

У середу, 25 вересня, Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави активів, якими в Україні володіють російські олігархи та бізнесмени Міхаіл Фрідман, Пйотр Авен та Андрєй Косогов. У списку компаній, які пропонують націоналізувати, – найбільші заводи з виробництва мінеральних вод, зокрема, Моршинський завод «Оскар».

Як повідомили в Мін’юсті, позов до згаданих російських олігархів та компанії Rissa Investments Limited поданий відповідно до закону про санкції.

Міністерство просить стягнути в дохід держави:

2,1086 % від загальної кількості акцій ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування»,

86,2264 % частки статутного капіталу ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс», ТОВ «Сенс Діджитал», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (якими опосередковано володіють Фрідман, Авен та Косогов).

100% від загальної кількості акцій ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи»,

100% частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», ДП «НОВА.КОМ»,

3,343445 % від загальної кількості акцій ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО» (якими опосередковано володіє компанія Rissa Investments Limited).

Російські олігархи Міхаіл Фрідман, Пйотр Авен та Андрєй Косогов є засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп».

Компанія Rissa Investments Limited є холдинговою компанією, дочірні підприємства якої здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральних вод, зокрема, на території України, російської федерації та Грузії, та разом з компанією Rissa Investments Limited утворюють Групу компаній «Боржомі».

Нагадаємо, у 2022 році за позовом БЕБ суд арештував і передав до АРМА корпоративні права власників холдингу IDS Ukraine, до якого входять Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія IDS та оператор доставки води «ІДС Аква Сервіс». Вони виробляють мінеральні води під брендами «Моршинська», «Миргородська», Aqua Life та «Аляска».

Серед акціонерів компанії – Міхаіл Фрідман і партнери, співвласники російської «Альфа-Груп». За підсумками конкурсу у лютому 2023 року управителем арештованих корпоративних прав стала компанія «Карпатські мінеральні води». Вона належить підприємцю Сергію Устенку, який має завод у селі Струтин на Львівщині.