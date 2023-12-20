Міхаіла Фрідмана у Лондоні знайшов журналіст Української правди Михайло Ткач

Служба безпеки України оголосила у розшук по Україні підсанкційного російського олігарха Міхаіла Фрідмана. Його підозрюють у фінансування війни проти України. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ. Як свідчать сюжети українських журналістів-розслідувачів, зараз Фрідман живе у Лондоні.

На сайті МВС вказана дата зникнення Міхаіла Фрідмана – 10 жовтня 2023 року.

5 вересня 2023 року СБУ оголосила про підозру Міхаілу Фрідману у фінансуванні війни проти України. За даними слідчих, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну олігарх вклав близько 2 млрд рублів у кілька військових заводів РФ. Серед них – «Тульський патронний завод», який виробляє набої, а також «Уральський оптико-механічний завод імені Яламова», де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів.

«Фрідман задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком «Армия России», яка постачається окупантам на передову. Разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні. Крім того, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті», – йдеться у повідомленні на сайті СБУ, опублікованому 5 вересня.

Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком «Армия России», яка постачається окупантам на передову.

Крім того, російський олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі РФ мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України. За вчинене в Україні Міхаілу Фрідману загрожу 8 років ув’язнення із кофіскацією майна.

Зараз Міхаіл Фрідман проживає у Лодноні. У 2019 році газета The Times оголосила Фрідмана найбагатшим жителем Лондона зі статками 15 млрд доларів.

1 вересня 2023 року «Українська правда» опублікувала розслідування Михайла Ткача «Лондонград». У матеріалі йдеться про російських олігархів, пов’язаних з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Журналіст Михайло Ткач для зйомки матеріалу відправився до Лондона, де розшукав російського олігарха Міхаіла Фрідмана. Разом із впливовим росіянином помітили архітекторку та художницю зі Львова Анну Камишан.

Міхаіл Фрідман народився у Львові у 1964 році, але має російське та ізраїльське громадянство. Він вважався одним із найбагатших підприємців Росії (до лютого 2022 року) та мешканців Великої Британії.

Україніські розслідувачі неодноразово публікували докази причетності Фрідмана до фінансування російської армії. Також він перебуває під санкціями у кількох країнах, однак продовжує жити й вести бізнес у Лондоні.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 7 листопада 2023 року про введення санкцій щодо дев’яти українських компаній, пов’язаних із російським олігархом Міхаілом Фрідманом та його партнерами.