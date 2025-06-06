Підсанкційні блогери Ростислав Шапошніков та Ігор Мосійчук

Ютуб заблокував для користувачів з України канали колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та громадського активіста Ростислава Шапошнікова. Раніше вони потрапили під санкції РНБО. Про це в п’ятницю, 6 червня, повідомив Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що Мосійчук регулярно транслював меседжі, співзвучні з російською пропагандою, а Шапошніков – поширював фейки, вигідні РФ.

Ютуб-канали Ігоря Мосійчука та Ростислава Шапошнікова недоступні для українців (Колаж ЦПД)

Нагадаємо, 25 травня президент Володимир Зеленський запровадив санкції щодо обох пропагандистів. Тоді ж під обмеження потрапили Олександр Богуслаєв, син колишнього президента компанії «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва, помічник диктатора Чечні Рамзана Кадирова, пропагандист Ахмед Дудаєв, член наглядової ради Спілки десантників Росії Сергій Лалакін та інші.

Ігор Мосійчук – 53-річний блогер, ексжурналіст, народний депутат VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка. Фігурував у журналістських розслідуваннях про незадекларовані статки. Під час пандемії коронавірусу Мосійчук поширював фейки про біолабораторії США в Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ покинув Україну. У своїх соцмережах Мосійчук критикував українську владу, а його висловлювання активно цитували російські пропагандистські медіа.

У березні 2024 року ЦПД та СБУ включили канал Мосійчука у соцмережі «ТікТок» у список шкідливих і таких що поширюють ворожу дезінформацію.

Ростислав Шапошніков – 39-річний блогер, громадський активіст. Засновник сайту «Дорожній контроль» та однойменної газети. У 2015 році Шапошніков емігрував до США, звідки активно критикував керівництво України.

Після 2022 року Шапошніков розміщував на своїх ютуб-каналах відео із критикою президента Володимира Зеленського, голови Офісу президента Андрія Єрмака та головкома Олександра Сирського.