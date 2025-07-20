Під санкції РНБО потрапили Латиніна (зліва) та Королевська (справа)

У неділю, 20 липня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти п’ятьох людей, які поширюють проросійські наративи та пропаганду. Серед них – російська псевдоопозиційна блогерка Юлія Латиніна та колишня народна депутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська.

Указ президента №502 передбачає накладення персональних економічних та інших обмежень на п’ятьох людей. До санкційного списку потрапили:

російська військова кореспондентка та пропагандистка Татьяна Аксьоненко

український блогер Андрій Серебрянський, відомий під псевдонімом Андрій Луганський

український бізнесмен Геннадій Балашов , який публічно виправдовував російську агресію

, який публічно виправдовував російську агресію колишня депутатка Верховної Ради V, VI, VIII та IX скликань від проросійської партії «Україна — вперед» та забороненої ОПЗЖ Наталія Королевська

російська блогерка, яка виправдовувала російську агресію та висловлювала антиукраїнські наративи Юлія Латиніна

Серед запроваджених санкцій – блокування активів, обмеження торгівельних операцій, позбавлення державних нагород та інше. Сторінки чи канали підсанкційних осіб заблокують на території України.

Нагадаємо, на початку травня ютуб заблокував канал колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича та ще низки проросійських блогерів і пропагандистів.Канал Олексія Арестовича, на який підписалося 1,89 млн користувачів, заблокували після запровадження проти нього персональних санкцій. На початку липня після запровадження санкцій РНБО в Україні також заблокували ютуб-канали нардепа-втікача Дмитрука та ексдепутата Мосійчука.