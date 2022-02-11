Віталій Кличко розповів про готовність Києва на випадок російського вторгнення

Київська міська державна адміністрація затвердила план евакуації населення, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У Києві створені комісії з питань евакуації – на рівні КМДА та в кожному районі. Затверджений план евакуації населення. Він визначає місця розташування збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення», – процитувала слова Кличка прес-служба КМДА у п’ятницю, 11 лютого.

Мер Києва додав, що міські служби вже працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації військового характеру.

«Сьогодні сили та засоби цивільного захисту Києва (це комунальні служби, аварійно-рятувальні служби та інші) становлять: 13,5 тисяч осіб особового складу та понад 780 одиниць техніки. Також розгортаються сили територіальної бригади для оборони Києва», – розповів Кличко.

Він запевнив, що об’єкти критичної інфраструктури перейшли в режим підготовки до роботи в умовах надзвичайної ситуації, а підприємства забезпечені гарантованим безперебійним зв’язком у разі відсутності мобільного зв’язку та інтернету.

«Якщо ще кілька років тому ми мали 1,5 тисячі придатних укриттів, то на сьогодні збільшили їх кількість утричі. Загалом до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ, що розташовані на об’єктах критичної інфраструктури і призначені для захисту працюючої зміни. Та майже 4500 споруд подвійного використання (підземних паркінгів і переходів, заглиблених станцій метро, підвалів та напівпідвалів», – зазначив Кличко.

Нагадаємо, Росія зосередила поблизу України вже 140 тис. військових. Аналітики прогнозували, що Росія завершить підготовку до вторгнення через два тижні. Водночас США прогнозують, що Росія може розпочати вторгнення ще під час проведення Зимових Олімпійських ігор, тобто до 209 лютого. Водночас радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван уточнив, що, на думку офіційного Вашингтона, в Росії ще не ухвалили рішення з цього приводу.