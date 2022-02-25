Володимир Кличко приєднався до лав резервістів
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Віталій та Володимир Клички заявили, що планують допомогти захистити Україну від вторгнення Росії. За інформацією спортивного видання Bleacher Report, Володимир Кличко ще минулого місяця приєднався до резервістів. Віталій Кличко є чинним мером Києва.
«Колишні чемпіони світу у важкій вазі боксери Віталій та Володимир Клички заявили, що планують допомогти захистити Україну від вторгнення Росії. Володимир Кличко приєднався до резервної армії України минулого місяця, Віталій є нинішнім мером Києва – столиці України», – повідомило у п'ятницю, 25 лютого, спортивне видання Bleacher Report.
Брати Клички є колишніми чемпіонами світу з боксу у важкій вазі. Минулоріч Володимира Кличка включили до Міжнародної зали боксерської слави. Він став другим українцем, якого відзначили у залі боксерської слави. У 2018 році туди також включили його брата, колишнього боксера Віталія Кличка. Після завершення спортивної кар'єри пішшов у політику. Із червня 2014 року є мером Києва, а також головою Київської міської державної адміністрації.
Нагадаємо, що у ніч на п'ятницю, 25 лютого, столицю атакували збройні сили Росії. Вибухи пролунали у різних районах міста.
Вже увечері 25 лютого Віталій Кличко повідомив, що наступна ніч буде складною. А також розповів, що київська 112 бригада територіальної оборони повністю укомплектована. Зараз вирішують питання стосовно створення додаткових підрозділів тероборони.
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