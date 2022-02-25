Російський агресор атакував столицю України

У ніч на пятницю, 25 лютого, збройні сили Росії атакували столицю України.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, загарбники атакували Київ імовірно крилатими чи балістичними ракетами.

Через декілька хвилин чиновник уточнив, що вибухи – результат роботи української системи протиповітряної оборони по ворожих літаках чи безпілотниках.

«За оперативною інформацією, ворожий літальний апарат був збитий силами Українського ППО та впав біля будинку за адресою – вул. Кошиця 7а», – написав Геращенко і опублікував відповідне відео.

Вочевидь, саме через падіння безпілотника зайнявся багатоквартирний будинок, який складається з двох секцій.

Депутат від фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко своєю чергою, пише, що мова йде про збиття системою ППО ракет, які були випущені по Києву.

За словами мера Києва Віталія Кличка, за попередніми даними, у Києві троє поранених, один з них у важкому стані. Будинок палає, є загроза руйнування.

Антон Геращенко повідомив, що за останніми даними, система ППО збила російську ракету «Калібр», пише УНІАН.

Нагадаємо, раніше сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Кремль готує нову хвилю атак на Україну, зокрема повітряний десант. Але українська армія готова його зустріти.

«Ми активно застосовуємо зразки сучасної зброї, яку отримали від партнерів. Її буде ще більше. Світ починає вводити санкції. У Росії почалися антивоєнні виступи. Вже завтра росіяни дізнаються ціну путінського безумства», – наголосив міністр.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч проти 24 лютого президент Росії Володимир Путін у відеозверненні оголосив війну Україні. Одночасно з відеозверненням російські окупанти завдали ракетних ударів по військовій інфраструктурі України: аеродромах, центрах військового управління та складах ресурсів, а також розпочали вторгнення в Україну.

В Україні запровадили воєнний стан. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати окупантам максимальних втрат. У Збройних силах наголошують, що ситуація контрольована. Зрештою, в Офісі президента заявили, що перша хвиля наступу загарбників зазнала невдачі: окупантам не вдалося зашкодити боєздатності Збройних сил України.

Нагадаємо, Росія напала на Україну 24 лютого. Підсумки першого дня війни і хроніку війни читайте на ZAXID.NET.