Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що російські війська готують нову хвилю атак, в тому числі повітряний десант, але українська армія до цього готова.

«Кремль готує нову хвилю атак, в тому числі – повітряний десант. Але наша армія готова його зустріти», – написав він у Facebook увечері в четвер, 24 лютого.

Резніков зазначив, що важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від столиці. Непроста ситуація на півдні країни.

«Проте ворог не очікував такого спротиву. Його зупинили під Харковом. Змусили замовкнути і відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються у полон», - нагадав міністр.

Він також зазначив, що світ починає вводити санкції, а в Росії почалися антивоєнні виступи. Крім того, за словами міністра оборони України, До спротиву поступово долучається весь народ: тисячі громадян вже стали до лав Сил територіальної оборони. Крім того, Резніков наголосив, що Україна використовує сучасну зброю, отриману від міжнародних партнерів, і її буде ще більше.

«Вже завтра росіяни дізнаються ціну путінського безумства», – написав міністр.

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