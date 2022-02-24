У багатьох країнах світу у четвер, 24 лютого, пройшли багатотисячні мітинги на підтримку України. Учасники акцій вийшли на центральні вулиці своїх міст із плакатами на підтримку України та жовто-блакитними прапорами.

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Мюнхен, Німеччина.

Акцію на підтримку України провели на центральній вулиці Мюнхена. Фото Романа Білана

Берлін, Німеччина.

На підтримку України під Бранденбурзькі ворота вийшли більше тисячі активістів. Відео DW

Мадрид, Іспанія.

Кілька десятків людей вийшли на вулиці Мадрида з плакатами «Путін – вбивця». Фото «Бабеля»

Рим, Італія

Кілька десятків українських діаспорян у Італії вийшли на вулиці Рима. Фото Олеся Городецького

Прага, Чехія

На вулиці Праги на підтримку України люди вийшли з плакатами та великим жовто-блакитним прапором.

Гельсінкі, Фінляндія

Активісти з українськими прапорами скандують «Putin alas. Venäjä ulos».

Тель-Авів, Ізраїль

Тбілісі, Грузія

У центрі Тбілісі учасники акції на підтримку України скандують гасло «Путін Хуй*ло».