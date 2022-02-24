Увесь світ разом із Україною
У європейських країнах відбуваються мітинги на підтримку УкраїниВікторія Ейсмунт, 0
фото Еліас Хантер
У багатьох країнах світу у четвер, 24 лютого, пройшли багатотисячні мітинги на підтримку України. Учасники акцій вийшли на центральні вулиці своїх міст із плакатами на підтримку України та жовто-блакитними прапорами.
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Мюнхен, Німеччина.
Акцію на підтримку України провели на центральній вулиці Мюнхена. Фото Романа Білана
Берлін, Німеччина.
На підтримку України під Бранденбурзькі ворота вийшли більше тисячі активістів. Відео DW
Мадрид, Іспанія.
Кілька десятків людей вийшли на вулиці Мадрида з плакатами «Путін – вбивця». Фото «Бабеля»
Рим, Італія
Кілька десятків українських діаспорян у Італії вийшли на вулиці Рима. Фото Олеся Городецького
thank you, #Prague pic.twitter.com/sioGvBQ7Un— danylo hovzan (@hovzik) February 24, 2022
Прага, Чехія
На вулиці Праги на підтримку України люди вийшли з плакатами та великим жовто-блакитним прапором.
#Helsinki now.— Oles Hyvä (@OlesDatsko) February 24, 2022
Putin alas. Venäjä ulos. #StopRussianAggression pic.twitter.com/gaAS97IOCu
Гельсінкі, Фінляндія
Активісти з українськими прапорами скандують «Putin alas. Venäjä ulos».
Тель-Авив сейчас pic.twitter.com/iSD35uIW38— Света Стругацкая (@strugatskaya_s) February 24, 2022
Тель-Авів, Ізраїль
PUTIN KHUYLO! #StandWithUkraine in Tbilisi pic.twitter.com/wCkmdupc6K— Nodar Rukhadze (@xonoda) February 24, 2022
Тбілісі, Грузія
У центрі Тбілісі учасники акції на підтримку України скандують гасло «Путін Хуй*ло».