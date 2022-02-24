У Санкт-Петербурзі та Москві почалися акції проти війни

У Росії станом на 20:00 за Києвом на акціях проти війни з Україною затримані щонайменше 1083 людей у 48 містах. Зокрема, протестувальники вийшли на вулиці Санкт-Петербурга та Москви.

Найбільше затриманих у Москві – щонайменше 537 людей. У Санкт-Петербурзі затриманий щонайменше 241 протестувальник. Про 46 затриманих повідомляють із Краснодара, про 39 – з Єкатеринбурга, про 28 – із Саратова, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на сайт «ОВД-Инфо», який традиційно відстежує долю затриманих на акціях протесту.

За свідченнями журналістів, у Москві затримано й кількох співробітників ЗМІ з розпізнавальними знаками, зокрема, троє кореспондентів «Радіо Свобода».

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян із закликом виходити на протести проти війни в Україні та рішення Володимира Путіна. «Багато що залежить від російського народу. Громадяни Росії самі будуть обирати на якому шляху вони особисто. Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти і заявити протести проти війни з Україною», – сказав Володимир Зеленський.

Акції протесту в Москві та Петербурзі досить людні.

«Петербург! Зараз! Тисячі росіян вийшли на мітинг «Ні війні»! Путін такого явно не очікував! Продовжуймо! Новосибірськ, Казань, Нижній Новгород, Перм, Владивосток – вставай!», – написав у Facebook радник міністра МВС України Антон Геращенко, коментуючи відео з мітингу в Санкт-Петербурзі.

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