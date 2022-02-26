Українські військові тримають оборону Києва та не дають окупантам закріпитись у столиці. Вночі 25 лютого у різних районах міста було чути вибухи та автоматні черги. Мешканців закликають залишатись в укриттях. Публікуємо інтерактивну карту КМДА з адресами усіх укриттів у Києві.

Незадовго до російського вторгнення КМДА оновила та доповнила карту усіх укриттів для населення у Києві. На неї нанесли не лише адреси підвалів житлових будинків, а й станції метро, підземні паркінги. Для зручності на карті позначені паркінги та підвали, які обладнані пандусами.

Якщо ви не встигаєте сховатись в укриття та не можете покинути своє помешкання, то не підходьте до вікон. Раніше ми публікували інструкції СБУ, як поводитись цивільному населенню під час обстрілів.