Військові злочинці рф атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги

У ніч на суботу, 26 лютого, російські окупанти намагаються закріпитися в столиці України: у різних районах міста чути вибухи та автоматні черги.

У Державній службі спецзв’язку та захисту інформації пояснили причину нічних вибухів у Києві –повідомляється, що ворог намагається атакувати ТЕЦ-6 у районі Троєщини.

«Ворог намагається атакувати ТЕЦ-6 у районі Троєщини. ЗСУ дають бій. У Василькові продовжується опір – саме туди намагаються висадити ворожий десант», – заявили у відомстві.

В районі Шулявки та Зоопарку чути понад 50 пострілів і вибухи, кулеметні черги. Жителів закликають терміново йти до укриттів.

Ворог завдав ударів по військовій частині на метро «Берестейська». Очевидці опублікували відео, як виглядає проспект Перемоги в столиці.

У Сухопутніх військах ЗС України підтвердили, що військові злочинці з Росії атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги. ЗСУ відбили напад.

У КМДА звернулися до місцевих мешканців української столиці.

«На вулицях нашого міста зараз відбуваються активні бойові дії. Просимо зберігати спокій та бути максимально обережними!», – йдеться у повідомленні. КМДА також надала рекомендації:

Якщо ви в укритті – не залишайте його зараз.

Якщо ви вдома – не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтеся у закритому приміщенні, наприклад, у ванні, та прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків від куль.

Якщо почуєте сирени (сигнал «Повітряна тривога») – негайно прямуйте до найближчого укриття!

Мапа укриттів доступна за посиланням.

Заступник голови КМДА Андрій Крищенко повідомив, що у військовій частині у районі ст. м. Шулявська пролунав вибух, причину якого з’ясовують. Він додав, що розглядають можливий варіант авіаційного удару чи артилерійського вогню.

А тим часом 60 диверсантів затримано на Троєщині. Там сьогодні після 2:00 пролунав потужний вибух. Потім була ще серія вибухів.

Заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла розповіла, що українські військові витісняють диверсантів. «ЗСУ витісняють ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи) з Києва. Тривають бої», – зазначила вона у Facebook.

Видання Vgorode повідомляє, що міст біля Берестейської підірваний.

«Українська правда» повідомляє про те, що вистріли перемістились у центр столиці, на вулицю Б. Хмельницького. Натомість УНІАН публікує відео з стріляниною біля будівлі Київського політехнічного інституту.

Близько 6:00 Сухопутні війська України повідомили, що біля київської станції метро «Берестейська» 101-а бригада знищила колону ворожої техніки: 2 легковики, 2 вантажівки з БК, танк. Російські військові також були знищені.

Як повідомлялось раніше, вечері 25 лютого у Києві пролунала серія вибухів біля ТЕЦ-6. Після цього у ДСНС підтвердили, що теплоелектроцентраль працює в звичайному режимі.

Президент Володимир Зеленський в своєму зверненні заявив, що цієї ночі російські окупанти підуть на штурм і застосують усі сили.

Раніше в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українська ППО збила один російський Іл-76 у районі Василькова Київської області. Пізніше стало відомо, що у місті точаться запеклі бої.