Володимир Кличко потрапив до Міжнародної зали боксерської слави

Український боксер Володимир Кличко ввійшов до Міжнародної зали боксерської слави. До нього включають зірок боксу, які зробили істотний внесок у цей вид спорту. Про це пише видання Boxing Scene.

Окрім Кличка до зали боксерської слави також включили американських боксерів Андре Ворда та Флойда Мейвезера.

Спортсменів обирали члени американської Асоціації журналістів, що висвітлюють бокс (BWAA), та група міжнародних фахівців. Усього 200 людей голосували, хто зі спортсменів достойний для включення до залу слави.

Результати голосування оголосили у вівторок, 15 грудня, проте сама урочиста церемонія включення в зал слави відбудеться лише наступного року.

Загалом у категорії «сучасних» боксерів були номіновані 42 спортсмени. Володимир Кличко став другим українцем, відзначеним у залі боксерської слави. До нього у 2018 році включили його брата, колишнього боксера Віталія Кличка.

Так, Клички стануть третьою парою братів, які ввійшли до залу слави, після Майка та Томмі Гіббонсів, а також Анджело та Кріса Данді.

Володимир Кличко за свою кар'єру провів 69 професійних боїв, 64 з яких виграв (54 нокаутом). Протягом десятка років він домінував у важкій вазі та став чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA.