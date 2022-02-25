Українські військові вщент розбили колону російських танків на Чернігівщині
Російське військо продовжує зазнавати втрат
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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Бійці ЗСУ знищили 20 ворожих танків і близько 10-15 одиниць іншої військової техніки
Українські військові знищили 20 російських танків у Менському районі на Чернігівщині. Про це повідомили на офіційній сторінці Сухопутних військ ЗСУ у п’ятницю, 25 лютого, о 12:15.
«Підрозділи Оперативне командування "Північ" знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку на Чернігівщині. Втрати живої сили уточняються», – вказано у повідомленні.
Також підрозділ «Півночі» знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки.
24 лютого українські військові з ПТРК Javelin знищили колону російських танків у Глухові.
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