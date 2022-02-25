Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс готовий до захисту на землі, на воді і у небі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг після саміту Альянсу, де були також Фінляндія і Швеція, повідомив, що Україна і надалі отримуватиме від союзників оборонні засоби, зокрема системи протиповітряної оборони.

«У відповідь на військове розширення Росії упродовж минулого місяця ми вже зміцнили свої сили. Вчора союзники НАТО активували наші оборонні плани. У результаті ми розгортаємо елементи сил реагування НАТО на землі, на воді і у небі, щоб у подальшому посилити наші позиції і відповісти швидко будь-якому контингенту», – сказав Єнс Столтенберг під час прес-конференції по завершенні саміту.

Він уточнив, що США, Канада та європейські союзники розгорнути тисячні війська у східній частині Альянсу.

«У нас є понад 100 літаків, що оперують у понад 30 різних локаціях. Також маємо понад 120 кораблів від Півночі до Середземного моря, включно з морськими авіаносцями. Немає місця для прорахунку чи непорозуміння. Ми зробимо усе, що потрібно для захисту наших союзників та кожного дюйму території НАТО», – наголосив він.

Єнс Столтенберг сказав, що ключове послання Альянсу таке: упродовж років союзники підтримували Україну та продовжуватимуть це робити. Під час саміту НАТО учасники повідомили, що і надалі постачатимуть Україні оборонне озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони.

«Ми розуміємо, що ситуація непрогнозована і важко передбачити, якими будуть наші можливості в майбутньому», – додав генсек НАТО.