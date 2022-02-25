Якщо Швецію та Фінляндію приймуть до НАТО, це «потягне за собою кроки у відповідь» з боку Росії. Про це заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Свої слова вона аргументує тим, що Швеція та Фінляндія в рамках ОБСЄ обіцяли не будувати свою безпеку, шкодячи безпеці інших країн. Як саме безпеці РФ шкодить вступ Швеції та Фінляндії до оборонного альянсу НАТО, вона не уточнила.

Але натомість пообіцяла «військові кроки у відповідь» і звинуватила країни НАТО в «порушенні старих обіцянок».

На початку січня президент Фінляндії Саулі Нійністе заяивив, що Фінляндія зберігає за собою право звернутися будь-коли до НАТО з проханням про прийняття її до цього військово-політичного союзу.

Ці заяви пролунали на тлі тоді ще чуток про вторгнення російських військ в Україну.

Соціологічні опитування свідчать, що 45% фінів підтримали би вступ до НАТО, якби керівництво країни дало такі рекомендації.

У свою чергу, Швеція також не відкидає можливості вступу до НАТО.

І Фінляндія, і Швеція отримали запрошення на саміт НАТО, що відбувся 25 лютого. Обидві країни є тісними партнерами Альянсу.