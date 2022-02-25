Президент Зеленський нагадав західним партнерам про гарантії безпеки для України

Наприкінці доби 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, український президент Володимир Зеленський звернувся до українців. У своєму відеозверненні він зазначив, що дійсно вдячний партнерам за підтримку, та українці поки залишаються наодинці у захисті своєї держави.

«Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно, всі бояться. Сьогодні ми чули з Москви, що вони таки хочуть говорити про нейтральний статус України. Я кажу усім партнерам нашої держави: зараз важливий момент, вирішується доля нашої країни, чи ви з нами? Вони відповідають, що з нами, але брати нас із собою в Альянс вони не готові. Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають. А ми не боїмось. Ми не боїмось нічого. Ми не боїмось, захищаючи нашу державу. Ми не боїмось Росії. Ми не боїмось говорити з Росією. Ми не боїмось говорити про все – про гарантії безпеки для нашої держави, про нейтральний статус – ми ж зараз не в НАТО. Які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше – які конкретно країни нам їх дадуть?», – сказав президент України.

Він додав, що розмовляти про закінчення вторгнення – потрібно, як і про закінчення цієї війни, але зараз доля України повністю залежить «від нашої армії, від наших героїв, наших сил безпеки, від усіх наших захисників, від нашого народу і від великої підтримки всіх друзів нашої країни».

Росія оголосила війну Україні вночі 24 лютого – загарбники одразу ж вдарили по військових складах, аеродромах, центрах військового управління. ресурсів. Через вторгнення на усій українській території одразу оголосили воєнний стан.

Президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам. Офіс президента заявив, що перша серія ударів росіян зазнала невдачі – їм не вдалося зашкодити боєздатності Збройних сил України.

Хроніка вторгнення – у прямій трансляції ZAXID.NET