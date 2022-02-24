Президент Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці першого дня масштабного вторгнення Росії

Українська армія упродовж 24 лютого втратила 137 військових у боях із російською армією, що здійснила нову масштабну атаку на Україну. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Із 137 загиблих – 10 офіцерів. Ще 316 українців отримали поранення.

Він подякував чоловікам і жінкам, які «захищають Україну від однієї із найпотужніших армій світу».

«Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. І наші захисники захистили майже всю територію країни і відбивають ту, яку ворогу вдалось зайняти. Наприклад, Гостомель – під Києвом. Це дає більше впевненості столиці», – сказав Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що усі 14 захисників українського острова Зміїний, які загинули від рук російської армії, отримають посмертно звання Героїв України.

Додамо, що російський агресор втратив до 130 броньових машин, більше 30 танків, 5 літаків і 6 вертольотів завдяки опору українських військових.

Також Володимир Зеленський повідомив, що за його даними, він є ціллю ворога №1, а його родина – ціллю №2. Проте всі вони залишають в Києві. Сам президент – в урядовому кварталі.

Глава держави попередив, що в Київ зайшли диверсійні групи ворога і попросив киян бути уважними і дотримуватись комендантської години.

Росія оголосила війну Україні вночі 24 лютого – загарбники одразу ж вдарили по військових складах, аеродромах, центрах військового управління. ресурсів. Через вторгнення на усій українській території одразу оголосили воєнний стан.

Президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам. Офіс президента заявив, що перша серія ударів росіян зазнала невдачі – їм не вдалося зашкодити боєздатності Збройних сил України.

Хроніка вторгнення – у прямій трансляції ZAXID.NET