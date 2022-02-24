На територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп російських військ з метою блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму, йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ.

«На цей час з 90 БТГр на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямках», – поінформували у Генштабі.

Також з Білорусі проводяться демонстраційні дії вздовж північної ділянки держкордону України літаками Су-25СМ з аеродрому Лунінець.

«Вже зрозумілий підступний план російських загарбників. Основною метою операції є блокування Києва, створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної ПМР [Придністровської Молдовської Республіки]. Для цього висаджено повітряний тактичний десант: до 200 російських солдат на аеродромі Гостомель», – заявили у Генштабі. Додамо, що українські військові цей аеропорт відбили.

Крім того, у відомстві зазначили, що ще одна мета ворога – завдати шкоди критично важливій цивільній інфраструктурі, по якій регулярно наносяться ракетно-авіаційні удари.

За даними Генштабу, на підступах до Херсона ведуться бої. Противник намагається обійти місто зі сходу та продовжити наступ у напрямку Миколаєва.

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