Війська РФ використовують захоплену українську техніку та перевдягаються у форму ЗСУ

Диверсійно-розвідувальні групи збройних сил Росії використовують автомобільну техніку, захоплену у ЗСУ та Нацгвардії, для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, два автомобілі з військовими РФ, які рухалися до центру Києва, знешкоджені.

«Диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, вороги використовують два ББМ «Козак», три КРАЗИ та ГАЗ-66. Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗС України», – йдеться у повідомленні штабу ООС вранці п’ятниці, 25 лютого.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр уточнила, що, зокрема, російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок. Їх зафіксували у Гостомелі.

«Вони знешкоджені», – повідомила заступниця міністра.

Українців просять бути пильними та в разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи.

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