На вулицях Івано-Франківська заборонили виконувати російськомовні пісні. Крім того, мерія вирішила упорядкувати вуличних музикантів. За це відповідатиме поліція і муніципальна інспекція.

Про рішення заборонити російські пісні на вулицях Івано-Франківська повідомив міський голова Руслан Марцінків під час прямого ефіру в середу, 8 червня. «Сьогодні прийняли рішення, яке аналогічне тому, що прийняли у Тернополі, про заборону будь-якого російськомовного продукту на вулицях міста Івано-Франківська. І також упорядкування вуличних музикантів», – сказав Руслан Марцінків.

Також мер Івано-Франківська уточнив, що за дотриманням нових вимог на вулицях міста стежитимуть правоохоронці, а також муніципальна інспекція. «Рішення ухвалене виконавчим комітетом і буде передано до виконання в поліцію і в муніципальну нашу інспекцію «Добродій», які будуть слідкувати за цим», – додав Руслан Марцінків.

Зазначимо, у середу, 1 червня, міськрада Тернополя заборонила вуличним музикантам виконувати твори російською мовою. У повідомленні міськради зазначалося, що рішення прийняли у зв'язку з війною Росії в Україні.

Крім обмежень на виконання російських пісень, музикантам заборонили виступати у дні трауру чи дні пам'яті. Також виконком визначив перелік місць, де зможуть виступати вуличні музиканти. Серед затверджених локацій вісім розташовані у центральній частині міста, п’ять – у парковій зоні, ще п’ять – в інших житлових районах Тернополя.