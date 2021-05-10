Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд продовжить адаптивний карантин щонайменше до початку серпня. Про це він розповів в інтерв’ю «РБК-Україна» в понеділок, 10 травня.

«Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня Незалежності (24 серпня, – ред.) провакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення», – заявив він.

Він вважає, що адаптивний карантин, введений до 30 червня, дає свої результати. Водночас прем’єр-міністр додав, що повністю скасувати карантин зможуть лише тоді, коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти.

«Тому будуть чи не будуть нові локдауни, залежить від дисципліни, вакцинації та від того, як буде розвиватися ця пандемія взагалі у світі, будуть або не будуть з'являтися нові штами. Це основні показники, я думаю, що інших показників, які вплинуть на адаптивну модель карантину, немає», – уточнив він

Шмигаль запевнив, що уряд наразі не планує запроваджувати загальнонаціональний локдаун. В разі необхідності закриватимуть лише окремі області, як це було в минулу хвилю захворюваності.

Нагадаємо, що Україна повернулася до моделі адаптивного карантину з 24 лютого. Він передбачає чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення, – зелений, жовтий, помаранчевий і червоний.