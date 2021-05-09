В Україні триває прийом заявок на отримання компенсації від держави за локдаун. Право на компенсацію мають підприємці й наймані працівники, робота яких була призупинена через запровадження в регіоні «червоної» карантинної зони. Розмір компенсації становить 8 тис. грн.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денисш Шмигаль, отримати допомогу від держави можна упродовж 30 днів із дня запровадження «червоної» зони в регіоні. А якщо область була віднесена до «червоної» зони упродовж лютого-березня, то звернутися по фінансову допомогу можна через портал чи додаток «Дія» до 19 травня.

Загалом держава вже направила на виплати компенсацій за карантин 600 млн грн.

Нагадаємо, що компенсацію за карантин можуть отримати лише ті підприємці чи наймані працівники, які підпадають під визначені урядом види економічної діяльності.

Нагадаємо, що Львівська область також перебувала в «червоній» зоні з 25 березня до 25 квітня включно.