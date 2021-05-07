Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала «червону» зону карантину на території Сумської області. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в п’ятницю, 7 травня.

Обмеження, передбачені для «жовтої» зони, в регіоні розпочнуть діяти вже з суботи, 8 травня. Раніше послаблення карантину на території Сумщини анонсувало МОЗ. Зазначимо, що це був останній регіон, який перебував в «червоній» зоні карантину.

Які обмеження передбачає «жовта» карантинна зона:

проведення масових заходів (культурних та спортивних) – 4 кв.м на одну особу або заповненість залу до 50%;

відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб;

проведення матчів, командних ігрових видів спорту, але з певними обмеженнями щодо кількості заповнених місць;

робота ресторанів, барів та кафе дозволяється до 00:00;

розміщення відвідувачів у ресторанах і кафе – не більше 4 людей за столом, відстань між столами – не менше 2 метрів;

кінотеатри, театри та інші заклади культури можуть працювати при 50% заповненості;

перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки у масках та на пасажирських сидіннях.

Нагадаємо, що раніше карантин послабили в Запорізькій та Полтавській областях. Так, починаючи з 7 травня, в цих регіонах діють обмеження, які передбачені для «жовтої» зони.