Запорізьку та Полтавську області з 7 травня виведуть з «червоної» зони карантину та запровадять на їхній території обмеження «жовтого» рівня. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Рішення 6 травня ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 07 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей», – написав Немчінов.

Напередодні з «червоної» зони вивели також Харківську, Хмельницьку та Чернігівську області.

Які обмеження передбачає «жовта» карантинна зона:

у громадських будівлях обов’язкове носіння масок або респіраторів;

під час масових заходів допускається одна особа на 5 кв. м;

кінотеатри можуть бути наповнені тільки на 50%;

перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки у масках та на пасажирських сидіннях;

відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку (крім тих, що надають послуги).

У регіонах «помаранчевої» зони діють такі самі обмеження, як і для «жовтої». Однак місцева влада має право їх посилювати.

Нагадаємо, що раніше урядова комісія послабила карантин в Київській та Миколаївській області та встановила там обмеження, передбачені для «жовтої» карантинної зони.